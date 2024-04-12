Матушкина (Зырянова) Анна Давыдова
Место рождения
Дата рождения02.01.1804
Дата смертиДо ?.11.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1804
Бракосочетание
11.11.1824
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Матушкин Дометий (Дамиан) Петров
Рождение ребёнка
13.09.1826
Дочь: Феодора Дамианова
Отец ребёнка: Матушкин Дометий (Дамиан) Петров
Рождение ребёнка
11.02.1829
Дочь: Дорофея Дометиева
Отец ребёнка: Матушкин Дометий (Дамиан) Петров
Рождение ребёнка
19.08.1830
Отец ребёнка: Матушкин Дометий (Дамиан) Петров
Рождение ребёнка
20.08.1831
Дочь: Васса Дометиева
Отец ребёнка: Матушкин Дометий (Дамиан) Петров
Рождение ребёнка
26.07.1834
Дочь: Христина Дометиева
Отец ребёнка: Матушкин Дометий (Дамиан) Петров
Рождение ребёнка
23.09.1839
Сын: Матушкин Игнатий Дометиев
Отец ребёнка: Матушкин Дометий (Дамиан) Петров
Смерть
До ?.11.1844