Матушкина (Зырянова) Анна Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матушкина (Зырянова) Анна Давыдова

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

02.01.1804

Дата смерти

До ?.11.1844

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1804

Отец: Зырянов Давыд Титов

Мать: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.11.1824

Муж: Матушкин Дометий (Дамиан) Петров

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Матушкин Савва Дометиев

Отец ребёнка: Матушкин Дометий (Дамиан) Петров

Рождение ребёнка
13.09.1826

Дочь: Феодора Дамианова

Отец ребёнка: Матушкин Дометий (Дамиан) Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.02.1829

Дочь: Дорофея Дометиева

Отец ребёнка: Матушкин Дометий (Дамиан) Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.08.1830

Сын: Матушкин Андрей Дометиев

Отец ребёнка: Матушкин Дометий (Дамиан) Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.08.1831

Дочь: Васса Дометиева

Отец ребёнка: Матушкин Дометий (Дамиан) Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1834

Дочь: Христина Дометиева

Отец ребёнка: Матушкин Дометий (Дамиан) Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.09.1839

Сын: Матушкин Игнатий Дометиев

Отец ребёнка: Матушкин Дометий (Дамиан) Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
До ?.11.1844
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