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Зырянов Иван Давыдов

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

18.04.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1809

Отец: Зырянов Давыд Титов

Мать: Зырянова (новопашеннова) Евдокия Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.10.1827

Жена: Зырянова Меланья Ильина

Рождение ребёнка
06.03.1829

Сын: Зырянов Василий Иванов

Мать ребёнка: Зырянова Меланья Ильина

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.1830

Сын: Зырянов Прохор Иванов

Мать ребёнка: Зырянова Меланья Ильина

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.11.1831

Сын: Зырянов Максим Иванов

Мать ребёнка: Зырянова Меланья Ильина

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.1833

Сын: Зырянов Никон Иванов

Мать ребёнка: Зырянова Меланья Ильина

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.03.1835

Сын: Зырянов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Зырянова Меланья Ильина

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.09.1838

Дочь: София Иванова

Мать ребёнка: Зырянова Меланья Ильина

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
23.01.1839

Жена: Зырянова Лукия Игнатиева

Рождение ребёнка
01.01.1840

Дочь: Иульяния Иванова

Мать ребёнка: Зырянова Лукия Игнатиева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Зырянова Лукия Игнатиева

Рождение ребёнка
19.06.1844

Дочь: Агрипина Иванова

Мать ребёнка: Зырянова Лукия Игнатиева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.07.1849

Дочь: Сусанна Иванова

Мать ребёнка: Зырянова Лукия Игнатиева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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