Зырянов Иван Давыдов
Место рождения
Дата рождения18.04.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1809
Бракосочетание
24.10.1827
Жена: Зырянова Меланья Ильина
Рождение ребёнка
06.03.1829
Мать ребёнка: Зырянова Меланья Ильина
Рождение ребёнка
27.07.1830
Мать ребёнка: Зырянова Меланья Ильина
Рождение ребёнка
10.11.1831
Мать ребёнка: Зырянова Меланья Ильина
Рождение ребёнка
17.11.1833
Сын: Зырянов Никон Иванов
Мать ребёнка: Зырянова Меланья Ильина
Рождение ребёнка
15.03.1835
Мать ребёнка: Зырянова Меланья Ильина
Рождение ребёнка
19.09.1838
Дочь: София Иванова
Мать ребёнка: Зырянова Меланья Ильина
Бракосочетание
23.01.1839
Жена: Зырянова Лукия Игнатиева
Рождение ребёнка
01.01.1840
Дочь: Иульяния Иванова
Мать ребёнка: Зырянова Лукия Игнатиева
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Зырянова Лукия Игнатиева
Рождение ребёнка
19.06.1844
Дочь: Агрипина Иванова
Мать ребёнка: Зырянова Лукия Игнатиева
Рождение ребёнка
11.07.1849
Дочь: Сусанна Иванова
Мать ребёнка: Зырянова Лукия Игнатиева
Смерть
Неизвестно