Зырянова (Антипина) Меланья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова (Антипина) Меланья Ильина

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

02.01.1802

Дата смерти

24.11.1838

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1802

Отец: Антипин Илья Степанов

Мать: Антипина Евдокия Тимофеева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.10.1827

Муж: Зырянов Иван Давыдов

Рождение ребёнка
06.03.1829

Сын: Зырянов Василий Иванов

Отец ребёнка: Зырянов Иван Давыдов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.1830

Сын: Зырянов Прохор Иванов

Отец ребёнка: Зырянов Иван Давыдов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.11.1831

Сын: Зырянов Максим Иванов

Отец ребёнка: Зырянов Иван Давыдов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.1833

Сын: Зырянов Никон Иванов

Отец ребёнка: Зырянов Иван Давыдов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.03.1835

Сын: Зырянов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Зырянов Иван Давыдов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.09.1838

Дочь: София Иванова

Отец ребёнка: Зырянов Иван Давыдов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
24.11.1838
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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