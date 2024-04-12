Зырянова (Антипина) Меланья Ильина
Место рождения
Дата рождения02.01.1802
Дата смерти24.11.1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1802
Отец: Антипин Илья Степанов
Бракосочетание
24.10.1827
Муж: Зырянов Иван Давыдов
Рождение ребёнка
06.03.1829
Отец ребёнка: Зырянов Иван Давыдов
Рождение ребёнка
27.07.1830
Отец ребёнка: Зырянов Иван Давыдов
Рождение ребёнка
10.11.1831
Отец ребёнка: Зырянов Иван Давыдов
Рождение ребёнка
17.11.1833
Сын: Зырянов Никон Иванов
Отец ребёнка: Зырянов Иван Давыдов
Рождение ребёнка
15.03.1835
Отец ребёнка: Зырянов Иван Давыдов
Рождение ребёнка
19.09.1838
Дочь: София Иванова
Отец ребёнка: Зырянов Иван Давыдов
Смерть
24.11.1838
Причина смерти: от горячки