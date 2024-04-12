Антипин Илья Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Антипин Степан
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Антипина Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
02.01.1802
Дочь: Зырянова Меланья Ильина
Мать ребёнка: Антипина Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
17.02.1803
Сын: Антипин Лев Ильин
Мать ребёнка: Антипина Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
05.05.1805
Дочь: Зырянова Ирина Ильина
Мать ребёнка: Антипина Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Васса Ильина
Мать ребёнка: Антипина Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
22.02.1808
Мать ребёнка: Антипина Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
06.11.1809
Сын: Антипин Лазарь Ильин
Мать ребёнка: Антипина Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
22.03.1811
Сын: Антипин Никон Ильин
Мать ребёнка: Антипина Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
02.05.1813
Дочь: Чернокова Мавра Ильина
Мать ребёнка: Антипина Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
08.04.1816
Мать ребёнка: Антипина Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
22.11.1820
Сын: Антипин Михаил Ильин
Мать ребёнка: Антипина Евдокия Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно