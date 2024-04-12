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Антипин Илья Степанов

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Антипин Степан

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Антипин Михайло Ильин

Мать ребёнка: Антипина Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
02.01.1802

Дочь: Зырянова Меланья Ильина

Мать ребёнка: Антипина Евдокия Тимофеева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.1803

Сын: Антипин Лев Ильин

Мать ребёнка: Антипина Евдокия Тимофеева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.05.1805

Дочь: Зырянова Ирина Ильина

Мать ребёнка: Антипина Евдокия Тимофеева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Васса Ильина

Мать ребёнка: Антипина Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
22.02.1808

Сын: Антипин Поликарп Ильин

Мать ребёнка: Антипина Евдокия Тимофеева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.11.1809

Сын: Антипин Лазарь Ильин

Мать ребёнка: Антипина Евдокия Тимофеева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1811

Сын: Антипин Никон Ильин

Мать ребёнка: Антипина Евдокия Тимофеева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.05.1813

Дочь: Чернокова Мавра Ильина

Мать ребёнка: Антипина Евдокия Тимофеева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.04.1816

Сын: Антипин Терентий Ильин

Мать ребёнка: Антипина Евдокия Тимофеева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.11.1820

Сын: Антипин Михаил Ильин

Мать ребёнка: Антипина Евдокия Тимофеева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Евдокия Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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