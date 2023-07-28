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Чернокова (Антипина) Мавра Ильина

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

02.05.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1813

Отец: Антипин Илья Степанов

Мать: Антипина Евдокия Тимофеева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.02.1832

Муж: Черноков Стефан Захаров

Рождение ребёнка
06.07.1834

Сын: Черноков Сисой Стефанов

Отец ребёнка: Черноков Стефан Захаров

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1839

Сын: Черноков Конон Стефанов

Отец ребёнка: Черноков Стефан Захаров

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1840

Дочь: Марфа Стефанова

Отец ребёнка: Черноков Стефан Захаров

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно