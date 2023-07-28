Чернокова (Антипина) Мавра Ильина
Место рождения
Дата рождения02.05.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1813
Отец: Антипин Илья Степанов
Бракосочетание
08.02.1832
Рождение ребёнка
06.07.1834
Отец ребёнка: Черноков Стефан Захаров
Рождение ребёнка
03.03.1839
Отец ребёнка: Черноков Стефан Захаров
Рождение ребёнка
15.08.1840
Дочь: Марфа Стефанова
Отец ребёнка: Черноков Стефан Захаров
Смерть
Неизвестно