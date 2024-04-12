Зырянова (Воинкова) Лукия Игнатиева
Место рождения
Дата рождения14.12.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1815
Отец: Воинков Игнатий Никифоров
Мать: Воинкова Анна Васильева
Бракосочетание
23.01.1839
Муж: Зырянов Иван Давыдов
Рождение ребёнка
01.01.1840
Дочь: Иульяния Иванова
Отец ребёнка: Зырянов Иван Давыдов
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Зырянов Иван Давыдов
Рождение ребёнка
19.06.1844
Дочь: Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Зырянов Иван Давыдов
Рождение ребёнка
11.07.1849
Дочь: Сусанна Иванова
Отец ребёнка: Зырянов Иван Давыдов
Смерть
Неизвестно