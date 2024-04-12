Зырянова (Воинкова) Лукия Игнатиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова (Воинкова) Лукия Игнатиева

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

14.12.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1815

Отец: Воинков Игнатий Никифоров

Мать: Воинкова Анна Васильева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
23.01.1839

Муж: Зырянов Иван Давыдов

Рождение ребёнка
01.01.1840

Дочь: Иульяния Иванова

Отец ребёнка: Зырянов Иван Давыдов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Зырянов Иван Давыдов

Рождение ребёнка
19.06.1844

Дочь: Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Зырянов Иван Давыдов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.07.1849

Дочь: Сусанна Иванова

Отец ребёнка: Зырянов Иван Давыдов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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