Воинкова (Намятова) Анна Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиДо 1820
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Намятов Василий Степанов
Мать: Намятова Татиана Петрова
Бракосочетание
04.02.1812
Рождение ребёнка
18.09.1812
Сын: Воинков Доримедонт Игнатьев
Отец ребёнка: Воинков Игнатий Никифоров
Рождение ребёнка
20.10.1814
Отец ребёнка: Воинков Игнатий Никифоров
Рождение ребёнка
14.12.1815
Дочь: Зырянова Лукия Игнатиева
Отец ребёнка: Воинков Игнатий Никифоров
Рождение ребёнка
07.01.1818
Дочь: Сигкилитикия Игнатиева
Отец ребёнка: Воинков Игнатий Никифоров
Смерть
До 1820