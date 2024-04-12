Воинкова (Намятова) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинкова (Намятова) Анна Васильева

Воинкова (Намятова) Анна Васильева

avatar

Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

До 1820

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Намятов Василий Степанов

Мать: Намятова Татиана Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.02.1812

Муж: Воинков Игнатий Никифоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.09.1812

Сын: Воинков Доримедонт Игнатьев

Отец ребёнка: Воинков Игнатий Никифоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.10.1814

Сын: Воинков Иларион Игнатиев

Отец ребёнка: Воинков Игнатий Никифоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1815

Дочь: Зырянова Лукия Игнатиева

Отец ребёнка: Воинков Игнатий Никифоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.01.1818

Дочь: Сигкилитикия Игнатиева

Отец ребёнка: Воинков Игнатий Никифоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
До 1820
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close