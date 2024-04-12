Намятов Василий Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Намятов Степан Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Воинкова Анна Васильева
Мать ребёнка: Намятова Татиана Петрова
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Намятов Евстафий Васильев
Мать ребёнка: Намятова Татиана Петрова
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Евфимия (Афимия) Васильева
Рождение ребёнка
10.05.1802
Сын: Намятов Епифаний Васильев
Мать ребёнка: Намятова Татиана Петрова
Бракосочетание
12.11.1805
Жена: Намятова Ирина Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Намятова Татиана Петрова
Смерть
Неизвестно