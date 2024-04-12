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Намятов Василий Степанов

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Намятов Степан Алексеев

Мать: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Параскева Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Воинкова Анна Васильева

Мать ребёнка: Намятова Татиана Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Намятов Евстафий Васильев

Мать ребёнка: Намятова Татиана Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Евфимия (Афимия) Васильева

Мать ребёнка: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.05.1802

Сын: Намятов Епифаний Васильев

Мать ребёнка: Намятова Татиана Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
12.11.1805

Жена: Намятова Ирина Антонова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Намятова Татиана Петрова

Смерть
Неизвестно
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