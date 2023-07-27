Намятова (Намятова) Татиана Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Намятова (Намятова) Татиана Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

26.01.1805

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Воинкова Анна Васильева

Отец ребёнка: Намятов Василий Степанов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Намятов Евстафий Васильев

Отец ребёнка: Намятов Василий Степанов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.05.1802

Сын: Намятов Епифаний Васильев

Отец ребёнка: Намятов Василий Степанов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Намятов Василий Степанов

Смерть
26.01.1805
Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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