Намятова (Намятова) Татиана Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти26.01.1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Воинкова Анна Васильева
Отец ребёнка: Намятов Василий Степанов
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Намятов Евстафий Васильев
Отец ребёнка: Намятов Василий Степанов
Рождение ребёнка
10.05.1802
Сын: Намятов Епифаний Васильев
Отец ребёнка: Намятов Василий Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.1805