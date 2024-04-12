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Воинков Доримедонт Игнатьев

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

18.09.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1812

Отец: Воинков Игнатий Никифоров

Мать: Воинкова Анна Васильева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.04.1844

Жена: Воинкова (жданова) Сигклитикия Артемьева

Рождение ребёнка
04.02.1845

Сын: Воинков Исидор Игнатьев

Мать ребёнка: Воинкова (жданова) Сигклитикия Артемьева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.09.1848

Дочь: Ксанфиппа Доримедонтова

Мать ребёнка: Воинкова (жданова) Сигклитикия Артемьева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.03.1851

Дочь: Лидия Доримедонтова

Мать ребёнка: Воинкова (жданова) Сигклитикия Артемьева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1851

Сын: Воинков Никон Доримедонтов

Мать ребёнка: Воинкова (жданова) Сигклитикия Артемьева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.01.1852

Жена: Воинкова Стефания Кириллова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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