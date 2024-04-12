Воинков Доримедонт Игнатьев
Место рождения
Дата рождения18.09.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1812
Отец: Воинков Игнатий Никифоров
Мать: Воинкова Анна Васильева
Бракосочетание
09.04.1844
Рождение ребёнка
04.02.1845
Мать ребёнка: Воинкова (жданова) Сигклитикия Артемьева
Рождение ребёнка
28.09.1848
Дочь: Ксанфиппа Доримедонтова
Мать ребёнка: Воинкова (жданова) Сигклитикия Артемьева
Рождение ребёнка
20.03.1851
Дочь: Лидия Доримедонтова
Мать ребёнка: Воинкова (жданова) Сигклитикия Артемьева
Рождение ребёнка
22.03.1851
Сын: Воинков Никон Доримедонтов
Мать ребёнка: Воинкова (жданова) Сигклитикия Артемьева
Бракосочетание
28.01.1852
Смерть
Неизвестно