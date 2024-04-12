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Воинков Игнатий Никифоров

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Воинков Никифор Егоров

Мать: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.02.1812

Жена: Воинкова Анна Васильева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.09.1812

Сын: Воинков Доримедонт Игнатьев

Мать ребёнка: Воинкова Анна Васильева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.10.1814

Сын: Воинков Иларион Игнатиев

Мать ребёнка: Воинкова Анна Васильева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1815

Дочь: Зырянова Лукия Игнатиева

Мать ребёнка: Воинкова Анна Васильева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.01.1818

Дочь: Сигкилитикия Игнатиева

Мать ребёнка: Воинкова Анна Васильева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.01.1820

Жена: Воинкова (осинцова) Акилина Петрова

Рождение ребёнка
19.12.1821

Дочь: Иульяния Игнатиева

Мать ребёнка: Воинкова (осинцова) Акилина Петрова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.04.1824

Сын: Воинков Ианнуарий Игнатиев

Мать ребёнка: Воинкова (осинцова) Акилина Петрова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.04.1828

Сын: Воинков Никита Игнатиев

Мать ребёнка: Воинкова (осинцова) Акилина Петрова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.03.1831

Дочь: Шаламова (воинкова) Дарья Игнатиева

Мать ребёнка: Воинкова (осинцова) Акилина Петрова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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