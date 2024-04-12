Воинков Игнатий Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Воинков Никифор Егоров
Бракосочетание
04.02.1812
Жена: Воинкова Анна Васильева
Рождение ребёнка
18.09.1812
Сын: Воинков Доримедонт Игнатьев
Мать ребёнка: Воинкова Анна Васильева
Рождение ребёнка
20.10.1814
Мать ребёнка: Воинкова Анна Васильева
Рождение ребёнка
14.12.1815
Дочь: Зырянова Лукия Игнатиева
Мать ребёнка: Воинкова Анна Васильева
Рождение ребёнка
07.01.1818
Дочь: Сигкилитикия Игнатиева
Мать ребёнка: Воинкова Анна Васильева
Бракосочетание
31.01.1820
Рождение ребёнка
19.12.1821
Дочь: Иульяния Игнатиева
Мать ребёнка: Воинкова (осинцова) Акилина Петрова
Рождение ребёнка
20.04.1824
Сын: Воинков Ианнуарий Игнатиев
Мать ребёнка: Воинкова (осинцова) Акилина Петрова
Рождение ребёнка
05.04.1828
Мать ребёнка: Воинкова (осинцова) Акилина Петрова
Рождение ребёнка
13.03.1831
Дочь: Шаламова (воинкова) Дарья Игнатиева
Мать ребёнка: Воинкова (осинцова) Акилина Петрова
Смерть
Неизвестно