Воинков Никифор Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Воинков Егор Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Воинкова (воинкова) Марья Никифорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Воинков Игнатий Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно