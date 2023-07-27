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Воинков Никифор Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Воинков Егор Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Воинкова (воинкова) Марья Никифорова

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Воинков Егор Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Воинков Игнатий Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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