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Воинков Егор Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

20.05.1807

Пол

Мужской

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Воинков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Воинков Никифор Егоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Воинков Андрей Егоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Воинков Василий Егоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Воинков Федор Егоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Воинков Иван Егоров

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
20.05.1807
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: утонул (по сообщению земского суда)
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