Воинков Егор Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смерти20.05.1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Воинков Василий
Рождение ребёнка
Около 1760
Рождение ребёнка
Около 1761
Рождение ребёнка
Около 1763
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Воинков Федор Егоров
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Воинков Иван Егоров
Смерть
20.05.1807
Причина смерти: утонул (по сообщению земского суда)