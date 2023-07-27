Воинков Федор Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти22.04.1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Воинков Егор Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Марфа Федорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1802
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1805
Сын: Воинков Яков Федоров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.04.1828
Причина смерти: лихорадкою