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Воинков Федор Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

22.04.1828

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Воинков Егор Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Марфа Федорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1802

Сын: Воинков Платон Федоров

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.1805

Сын: Воинков Яков Федоров

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
22.04.1828
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: лихорадкою
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