Воинков Иван Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Воинков Егор Васильев
Рождение ребёнка
14.05.1801
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
13.03.1803
Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
23.05.1804
Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
04.06.1808
Дочь: Новопашенная Мария Иванова
Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Воинков Филимон (Феофан) Иванов
Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно