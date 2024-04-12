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Воинков Иван Егоров

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Воинков Егор Васильев

Мать: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.05.1801

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.03.1803

Сын: Воинков Никифор Иванов

Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.05.1804

Сын: Воинков Семион Иванов

Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.06.1808

Дочь: Новопашенная Мария Иванова

Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Воинков Филимон (Феофан) Иванов

Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинкова Екатерина Федорова

Смерть
Неизвестно
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