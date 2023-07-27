Воинкова (Воинкова) Екатерина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти10.12.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.05.1801
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иван Егоров
Рождение ребёнка
13.03.1803
Отец ребёнка: Воинков Иван Егоров
Рождение ребёнка
23.05.1804
Отец ребёнка: Воинков Иван Егоров
Рождение ребёнка
04.06.1808
Дочь: Новопашенная Мария Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иван Егоров
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Воинков Филимон (Феофан) Иванов
Отец ребёнка: Воинков Иван Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воинков Иван Егоров
Смерть
10.12.1838
Причина смерти: от престарелости