Воинкова (Воинкова) Екатерина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) Екатерина Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

10.12.1838

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1801

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Воинков Иван Егоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.03.1803

Сын: Воинков Никифор Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иван Егоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.05.1804

Сын: Воинков Семион Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иван Егоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.06.1808

Дочь: Новопашенная Мария Иванова

Отец ребёнка: Воинков Иван Егоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Воинков Филимон (Феофан) Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иван Егоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинков Иван Егоров

Смерть
10.12.1838
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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