Новопашенная (Воинкова) Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Воинкова) Мария Иванова

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

04.06.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1808

Отец: Воинков Иван Егоров

Мать: Воинкова Екатерина Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.07.1832

Муж: Новопашенной Лев Алексиев

Рождение ребёнка
03.10.1833

Сын: Новопашенной Карп Львов

Отец ребёнка: Новопашенной Лев Алексиев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.1834

Сын: Новопашенной Сергий Львов

Отец ребёнка: Новопашенной Лев Алексиев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1838

Сын: Новопашин Сампсон Львов

Отец ребёнка: Новопашенной Лев Алексиев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.12.1839

Сын: Новопашен Николай Львов

Отец ребёнка: Новопашенной Лев Алексиев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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