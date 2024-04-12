Новопашенная (Воинкова) Мария Иванова
Место рождения
Дата рождения04.06.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1808
Отец: Воинков Иван Егоров
Бракосочетание
04.07.1832
Рождение ребёнка
03.10.1833
Отец ребёнка: Новопашенной Лев Алексиев
Рождение ребёнка
07.10.1834
Сын: Новопашенной Сергий Львов
Отец ребёнка: Новопашенной Лев Алексиев
Рождение ребёнка
25.06.1838
Отец ребёнка: Новопашенной Лев Алексиев
Рождение ребёнка
05.12.1839
Отец ребёнка: Новопашенной Лев Алексиев
Смерть
Неизвестно