Новопашенной Лев Алексиев
Место рождения
Дата рождения20.02.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1813
Бракосочетание
04.07.1832
Рождение ребёнка
03.10.1833
Мать ребёнка: Новопашенная Мария Иванова
Рождение ребёнка
07.10.1834
Сын: Новопашенной Сергий Львов
Мать ребёнка: Новопашенная Мария Иванова
Рождение ребёнка
25.06.1838
Мать ребёнка: Новопашенная Мария Иванова
Рождение ребёнка
05.12.1839
Мать ребёнка: Новопашенная Мария Иванова
Смерть
Неизвестно