Новопашенной Лев Алексиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовопашенной Лев Алексиев

Новопашенной Лев Алексиев

avatar

Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

20.02.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1813

Отец: Новопашенной Алексий Фаддеев

Мать: Новопашенная Лукия Васильева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.07.1832

Жена: Новопашенная Мария Иванова

Рождение ребёнка
03.10.1833

Сын: Новопашенной Карп Львов

Мать ребёнка: Новопашенная Мария Иванова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.1834

Сын: Новопашенной Сергий Львов

Мать ребёнка: Новопашенная Мария Иванова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1838

Сын: Новопашин Сампсон Львов

Мать ребёнка: Новопашенная Мария Иванова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.12.1839

Сын: Новопашен Николай Львов

Мать ребёнка: Новопашенная Мария Иванова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close