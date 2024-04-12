Новопашенная (Новопашенная) Лукия Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Бракосочетание
03.02.1811
Рождение ребёнка
01.01.1812
Сын: Новопашенной Игнатий Алексиев
Отец ребёнка: Новопашенной Алексий Фаддеев
Рождение ребёнка
20.02.1813
Сын: Новопашенной Лев Алексиев
Отец ребёнка: Новопашенной Алексий Фаддеев
Рождение ребёнка
29.03.1815
Дочь: Мария Алексиева
Отец ребёнка: Новопашенной Алексий Фаддеев
Рождение ребёнка
10.02.1817
Дочь: Агафия Алексиева
Отец ребёнка: Новопашенной Алексий Фаддеев
Рождение ребёнка
02.04.1818
Сын: Новопашенной Никита Алексиев
Отец ребёнка: Новопашенной Алексий Фаддеев
Рождение ребёнка
05.12.1819
Дочь: Варвара Алексиева
Отец ребёнка: Новопашенной Алексий Фаддеев
Рождение ребёнка
12.06.1821
Сын: Новопашенной Леонтий Алексиев
Отец ребёнка: Новопашенной Алексий Фаддеев
Рождение ребёнка
21.05.1824
Дочь: Елена Алексиева
Отец ребёнка: Новопашенной Алексий Фаддеев
Смерть
Неизвестно