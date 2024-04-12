Новопашенная (Новопашенная) Лукия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовопашенная (Новопашенная) Лукия Васильева

Новопашенная (Новопашенная) Лукия Васильева

avatar

Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.02.1811

Муж: Новопашенной Алексий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1812

Сын: Новопашенной Игнатий Алексиев

Отец ребёнка: Новопашенной Алексий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.02.1813

Сын: Новопашенной Лев Алексиев

Отец ребёнка: Новопашенной Алексий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.03.1815

Дочь: Мария Алексиева

Отец ребёнка: Новопашенной Алексий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.1817

Дочь: Агафия Алексиева

Отец ребёнка: Новопашенной Алексий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.04.1818

Сын: Новопашенной Никита Алексиев

Отец ребёнка: Новопашенной Алексий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.12.1819

Дочь: Варвара Алексиева

Отец ребёнка: Новопашенной Алексий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.06.1821

Сын: Новопашенной Леонтий Алексиев

Отец ребёнка: Новопашенной Алексий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.1824

Дочь: Елена Алексиева

Отец ребёнка: Новопашенной Алексий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close