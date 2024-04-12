Воинкова (Воинкова) (Воинкова) Марья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) (Воинкова) Марья Никифорова

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Воинков Никифор Егоров

Мать: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.07.1808

Муж: Воинков Илья Козмин

Рождение ребёнка
13.09.1808

Сын: Воинков Никита Ильин

Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.10.1809

Сын: Воинков Филип Ильин

Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.01.1812

Сын: Воинков Климент Ильин

Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.09.1813

Сын: Воинков Сергий Ильин

Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1816

Дочь: Татьяна Ильина

Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.06.1817

Дочь: Феодосия Ильина

Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.1819

Сын: Воинков Димитрий Ильин

Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.06.1821

Сын: Воинков Феодор Ильин

Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.07.1822

Дочь: Мария Ильина

Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.05.1824

Сын: Воинков Петр Ильин

Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Шаламова (воинкова) Харитина Ильина

Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1827

Дочь: Дария Ильина

Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.1830

Дочь: Елена Ильина

Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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