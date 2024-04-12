Воинкова (Воинкова) (Воинкова) Марья Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Воинков Никифор Егоров
Бракосочетание
08.07.1808
Муж: Воинков Илья Козмин
Рождение ребёнка
13.09.1808
Сын: Воинков Никита Ильин
Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин
Рождение ребёнка
10.10.1809
Сын: Воинков Филип Ильин
Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин
Рождение ребёнка
23.01.1812
Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин
Рождение ребёнка
22.09.1813
Сын: Воинков Сергий Ильин
Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин
Рождение ребёнка
15.01.1816
Дочь: Татьяна Ильина
Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин
Рождение ребёнка
02.06.1817
Дочь: Феодосия Ильина
Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин
Рождение ребёнка
21.10.1819
Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин
Рождение ребёнка
04.06.1821
Сын: Воинков Феодор Ильин
Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин
Рождение ребёнка
21.07.1822
Дочь: Мария Ильина
Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин
Рождение ребёнка
17.05.1824
Сын: Воинков Петр Ильин
Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Шаламова (воинкова) Харитина Ильина
Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин
Рождение ребёнка
22.03.1827
Дочь: Дария Ильина
Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин
Рождение ребёнка
21.05.1830
Дочь: Елена Ильина
Отец ребёнка: Воинков Илья Козмин
Смерть
Неизвестно