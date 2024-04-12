Воинков Сергий Ильин
Место рождения
Дата рождения22.09.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1813
Бракосочетание
16.01.1838
Рождение ребёнка
07.01.1839
Дочь: Домника Сергиева
Мать ребёнка: Воинкова Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
29.09.1840
Дочь: Иустина Сергиева
Мать ребёнка: Воинкова Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
11.08.1845
Мать ребёнка: Воинкова Анастасия Андреева
Смерть
Неизвестно