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Воинков Сергий Ильин

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

22.09.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1813

Отец: Воинков Илья Козмин

Мать: Воинкова (воинкова) Марья Никифорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
16.01.1838

Жена: Воинкова Анастасия Андреева

Рождение ребёнка
07.01.1839

Дочь: Домника Сергиева

Мать ребёнка: Воинкова Анастасия Андреева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.09.1840

Дочь: Иустина Сергиева

Мать ребёнка: Воинкова Анастасия Андреева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.08.1845

Сын: Воинков Фотий Сергиев

Мать ребёнка: Воинкова Анастасия Андреева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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