Воинкова (Тюленева) Анастасия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Тюленева) Анастасия Андреева

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Место рождения

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Тюленев Андрей Афанасьев

Мать: не указана

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
16.01.1838

Муж: Воинков Сергий Ильин

Рождение ребёнка
07.01.1839

Дочь: Домника Сергиева

Отец ребёнка: Воинков Сергий Ильин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.09.1840

Дочь: Иустина Сергиева

Отец ребёнка: Воинков Сергий Ильин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.08.1845

Сын: Воинков Фотий Сергиев

Отец ребёнка: Воинков Сергий Ильин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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