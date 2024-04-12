Воинкова (Тюленева) Анастасия Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Тюленев Андрей Афанасьев
Бракосочетание
16.01.1838
Муж: Воинков Сергий Ильин
Рождение ребёнка
07.01.1839
Дочь: Домника Сергиева
Отец ребёнка: Воинков Сергий Ильин
Рождение ребёнка
29.09.1840
Дочь: Иустина Сергиева
Отец ребёнка: Воинков Сергий Ильин
Рождение ребёнка
11.08.1845
Отец ребёнка: Воинков Сергий Ильин
Смерть
Неизвестно