Воинкова (Осинцова) (Осинцова) Акилина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Осинцова) (Осинцова) Акилина Петрова

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Место рождения

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Осинцов Петр

Мать: не указана

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.01.1820

Муж: Воинков Игнатий Никифоров

Рождение ребёнка
19.12.1821

Дочь: Иульяния Игнатиева

Отец ребёнка: Воинков Игнатий Никифоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.04.1824

Сын: Воинков Ианнуарий Игнатиев

Отец ребёнка: Воинков Игнатий Никифоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.04.1828

Сын: Воинков Никита Игнатиев

Отец ребёнка: Воинков Игнатий Никифоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.03.1831

Дочь: Шаламова (воинкова) Дарья Игнатиева

Отец ребёнка: Воинков Игнатий Никифоров

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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