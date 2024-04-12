Воинкова (Осинцова) (Осинцова) Акилина Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Осинцов Петр
Бракосочетание
31.01.1820
Рождение ребёнка
19.12.1821
Дочь: Иульяния Игнатиева
Отец ребёнка: Воинков Игнатий Никифоров
Рождение ребёнка
20.04.1824
Сын: Воинков Ианнуарий Игнатиев
Отец ребёнка: Воинков Игнатий Никифоров
Рождение ребёнка
05.04.1828
Отец ребёнка: Воинков Игнатий Никифоров
Рождение ребёнка
13.03.1831
Дочь: Шаламова (воинкова) Дарья Игнатиева
Отец ребёнка: Воинков Игнатий Никифоров
Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно