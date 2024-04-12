Воинкова (Жданова) (Жданова) Сигклитикия Артемьева
Место рождения
Дата рождения12.01.1820
Дата смерти02.05.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1820
Бракосочетание
09.04.1844
Рождение ребёнка
04.02.1845
Отец ребёнка: Воинков Доримедонт Игнатьев
Рождение ребёнка
28.09.1848
Дочь: Ксанфиппа Доримедонтова
Отец ребёнка: Воинков Доримедонт Игнатьев
Рождение ребёнка
20.03.1851
Дочь: Лидия Доримедонтова
Отец ребёнка: Воинков Доримедонт Игнатьев
Рождение ребёнка
22.03.1851
Сын: Воинков Никон Доримедонтов
Отец ребёнка: Воинков Доримедонт Игнатьев
Смерть
02.05.1851
Причина смерти: от тяжких родов