Воинкова (Жданова) (Жданова) Сигклитикия Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Жданова) (Жданова) Сигклитикия Артемьева

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Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

12.01.1820

Дата смерти

02.05.1851

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1820

Отец: Жданов Артемий Иванов

Мать: Жданова Екатерина Терентиева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.04.1844

Муж: Воинков Доримедонт Игнатьев

Рождение ребёнка
04.02.1845

Сын: Воинков Исидор Игнатьев

Отец ребёнка: Воинков Доримедонт Игнатьев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.09.1848

Дочь: Ксанфиппа Доримедонтова

Отец ребёнка: Воинков Доримедонт Игнатьев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.03.1851

Дочь: Лидия Доримедонтова

Отец ребёнка: Воинков Доримедонт Игнатьев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1851

Сын: Воинков Никон Доримедонтов

Отец ребёнка: Воинков Доримедонт Игнатьев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
02.05.1851
Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от тяжких родов
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