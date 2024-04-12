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Жданов Артемий Иванов

Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

27.04.1820

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Жданов Иван

Мать: не указана

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около ?.01.1812

Жена: Жданова Екатерина Терентиева

Рождение ребёнка
18.09.1812

Дочь: София Артемиева

Мать ребёнка: Жданова Екатерина Терентиева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.12.1814

Сын: Жданов Савва Артемиев

Мать ребёнка: Жданова Екатерина Терентиева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.06.1817

Сын: Жданов Дамиан Артемиев

Мать ребёнка: Жданова Екатерина Терентиева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1820

Дочь: Воинкова (жданова) Сигклитикия Артемьева

Мать ребёнка: Жданова Екатерина Терентиева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
27.04.1820
Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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