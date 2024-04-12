Жданов Артемий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти27.04.1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Жданов Иван
Бракосочетание
Около ?.01.1812
Рождение ребёнка
18.09.1812
Дочь: София Артемиева
Мать ребёнка: Жданова Екатерина Терентиева
Рождение ребёнка
05.12.1814
Мать ребёнка: Жданова Екатерина Терентиева
Рождение ребёнка
30.06.1817
Мать ребёнка: Жданова Екатерина Терентиева
Рождение ребёнка
12.01.1820
Дочь: Воинкова (жданова) Сигклитикия Артемьева
Мать ребёнка: Жданова Екатерина Терентиева
Смерть
27.04.1820