Клементий ??
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757
Отец: Родион Васильевич?
Мать: Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1782
Сын: Кирила Клементьевич
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1785
Сын: Андрей Клементьевич
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Сын: Василий Клементьевич
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1790
Дочь: Василиса Клементьевна
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Смерть
Неизвестно