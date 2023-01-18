Клементий ?? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клементий ??

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1717 г.р.

Дети

Вычислено 1782 г.р.
Вычислено 1785 г.р.
Вычислено 1788 г.р.
Вычислено 1790 г.р.

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ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757

Отец: Родион Васильевич?

Мать: Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1782

Сын: Кирила Клементьевич

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1785

Сын: Андрей Клементьевич

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Василий Клементьевич

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1790

Дочь: Василиса Клементьевна

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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