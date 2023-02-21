Татьяна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1717

Дата смерти

До 1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Вычислено 1743 г.р.
Вычислено 1757 г.р.
Вычислено 1757 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1743

Сын: Тимофей Родионович

Отец ребёнка: Родион Васильевич?

Рождение ребёнка
Вычислено 1757

Сын: Клементий ??

Отец ребёнка: Родион Васильевич?

Рождение ребёнка
Вычислено 1757

Сын: Дмитрий Родионович

Отец ребёнка: Родион Васильевич?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Васильевич?

Смерть
До 1800
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