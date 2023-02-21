Татьяна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1717
Дата смертиДо 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1743
Сын: Тимофей Родионович
Отец ребёнка: Родион Васильевич?
Рождение ребёнка
Вычислено 1757
Сын: Клементий ??
Отец ребёнка: Родион Васильевич?
Рождение ребёнка
Вычислено 1757
Сын: Дмитрий Родионович
Отец ребёнка: Родион Васильевич?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родион Васильевич?
Смерть
До 1800