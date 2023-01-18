Родион Васильевич?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1743
Сын: Тимофей Родионович
Мать ребёнка: Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1757
Сын: Клементий ??
Мать ребёнка: Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1757
Сын: Дмитрий Родионович
Мать ребёнка: Татьяна Алексеева
Смерть
До 1795