Родион Васильевич? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Васильевич?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1717 г.р.

Дети

Вычислено 1743 г.р.
Вычислено 1757 г.р.
Вычислено 1757 г.р.

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1743

Сын: Тимофей Родионович

Мать ребёнка: Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1757

Сын: Клементий ??

Мать ребёнка: Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1757

Сын: Дмитрий Родионович

Мать ребёнка: Татьяна Алексеева

Смерть
До 1795

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