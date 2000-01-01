Марья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1742
Дата смертиДо 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1782
Сын: Кирила Клементьевич
Отец ребёнка: Клементий ??
Рождение ребёнка
Вычислено 1785
Сын: Андрей Клементьевич
Отец ребёнка: Клементий ??
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Сын: Василий Клементьевич
Отец ребёнка: Клементий ??
Рождение ребёнка
Вычислено 1790
Дочь: Василиса Клементьевна
Отец ребёнка: Клементий ??
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Васильевич
Смерть
До 1815