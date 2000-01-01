Марья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1742

Дата смерти

До 1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1733 г.р.

Дети

Вычислено 1782 г.р.
Вычислено 1785 г.р.
Вычислено 1788 г.р.
Вычислено 1790 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1782

Сын: Кирила Клементьевич

Отец ребёнка: Клементий ??

Рождение ребёнка
Вычислено 1785

Сын: Андрей Клементьевич

Отец ребёнка: Клементий ??

Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Василий Клементьевич

Отец ребёнка: Клементий ??

Рождение ребёнка
Вычислено 1790

Дочь: Василиса Клементьевна

Отец ребёнка: Клементий ??

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Васильевич

Смерть
До 1815
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