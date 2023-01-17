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Петр Васильевич

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Место рождения

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1733

Дата смерти

До 1810

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1734 г.р.
Вычислено 1742 г.р.

Дети

Вычислено 1784 г.р.
Вычислено 1788 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733

Отец: Василий

Мать: не указана

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1784

Сын: Тарас Петрович

Мать ребёнка: Марья Абрамовна

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Дочь: Мавра Петровна

Мать ребёнка: Марья Абрамовна

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Васильевна

Смерть
До 1810
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