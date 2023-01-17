Петр Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1733
Дата смертиДо 1810
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1784
Сын: Тарас Петрович
Мать ребёнка: Марья Абрамовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Дочь: Мавра Петровна
Мать ребёнка: Марья Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Васильевна
Смерть
До 1810