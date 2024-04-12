Кокорин Николай Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Бракосочетание
25.01.1805
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
04.08.1807
Дочь: Волкова Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
24.09.1809
Дочь: Шушарина Фекла Николаева
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
14.05.1811
Дочь: Гликерия Васильева
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
14.07.1812
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
05.12.1813
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
18.07.1820
Дочь: Марина (Матрона) Николаева
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михайлова
Смерть
Неизвестно