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Кокорин Николай Васильев

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Кокорин Василий Федоров

Мать: Кокорина Евдокия Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
25.01.1805

Жена: Кокорина Наталья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Кокорин Антон Николаев

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1807

Дочь: Волкова Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1809

Дочь: Шушарина Фекла Николаева

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.05.1811

Дочь: Гликерия Васильева

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.07.1812

Сын: Кокорин Василий Николаев

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.12.1813

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1820

Дочь: Марина (Матрона) Николаева

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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