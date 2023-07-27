Кокорина (Кокорина) Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Кокорина) Евдокия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

06.07.1824

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Кокорин Николай Васильев

Отец ребёнка: Кокорин Василий Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Кокорин Адриан Васильев

Отец ребёнка: Кокорин Василий Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев

Отец ребёнка: Кокорин Василий Федоров

Смерть
06.07.1824
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удушья
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