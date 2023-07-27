Кокорина (Кокорина) Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти06.07.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Кокорин Василий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Кокорин Василий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев
Отец ребёнка: Кокорин Василий Федоров
Смерть
06.07.1824
Причина смерти: от удушья