Кокорин Адриан Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорин Адриан Васильев

Кокорин Адриан Васильев

avatar

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Кокорин Василий Федоров

Мать: Кокорина Евдокия Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.01.1816

Жена: Кокорина Варвара Гордиева

Рождение ребёнка
17.02.1817

Дочь: Рудакова (кокорина) Евдокия Адрианова

Мать ребёнка: Кокорина Варвара Гордиева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.05.1818

Сын: Кокорин Николай Адрианов

Мать ребёнка: Кокорина Варвара Гордиева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.06.1819

Дочь: Акилина Адрианова

Мать ребёнка: Кокорина Варвара Гордиева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Кокорин Стефан Адрианов

Мать ребёнка: Кокорина Варвара Гордиева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.09.1820

Сын: Кокорин Константин Адрианов

Мать ребёнка: Кокорина Варвара Гордиева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.03.1824

Дочь: Евдокия Андрианова

Мать ребёнка: Кокорина Варвара Гордиева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close