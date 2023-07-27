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Кокорин Василий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

До 1824

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Кокорин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Кокорин Николай Васильев

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Кокорин Адриан Васильев

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Васильева

Смерть
До 1824
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