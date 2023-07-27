Кокорин Василий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиДо 1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Кокорин Федор
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Васильева
Смерть
До 1824