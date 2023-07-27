Кокорин Иосиф (Осип) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорин Иосиф (Осип) Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Кокорин Василий Федоров

Мать: Кокорина Евдокия Васильева

Бракосочетание
19.01.1817

Жена: Кокорина Ксения Леонтьева

Рождение ребёнка
03.01.1818

Дочь: Мелания Иосифова

Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1819

Сын: Кокорин Илья Иосифов

Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.11.1820

Сын: Кокорин Козма Иосифов

Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1822

Дочь: Матрона Осипова

Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1822

Дочь: Дария Иосифова

Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.03.1824

Дочь: Евдокия Иосифова

Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.10.1827

Дочь: Пелагия Иосифова

Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.11.1828

Дочь: Стефанида Иосифова

Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.11.1828

Дочь: Матрона Иосифова

Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1830

Сын: Кокорин Давид Иосифов

Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1832

Дочь: Дарья Иосифова

Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.01.1834

Сын: Кокорин Тимофей Иосифов

Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно