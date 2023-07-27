Кокорин Иосиф (Осип) Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Бракосочетание
19.01.1817
Рождение ребёнка
03.01.1818
Дочь: Мелания Иосифова
Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева
Рождение ребёнка
26.07.1819
Сын: Кокорин Илья Иосифов
Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева
Рождение ребёнка
02.11.1820
Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева
Рождение ребёнка
24.03.1822
Дочь: Матрона Осипова
Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева
Рождение ребёнка
24.03.1822
Дочь: Дария Иосифова
Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева
Рождение ребёнка
05.03.1824
Дочь: Евдокия Иосифова
Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева
Рождение ребёнка
01.10.1827
Дочь: Пелагия Иосифова
Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева
Рождение ребёнка
05.11.1828
Дочь: Стефанида Иосифова
Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева
Рождение ребёнка
05.11.1828
Дочь: Матрона Иосифова
Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева
Рождение ребёнка
20.06.1830
Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева
Рождение ребёнка
24.03.1832
Дочь: Дарья Иосифова
Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева
Рождение ребёнка
22.01.1834
Мать ребёнка: Кокорина Ксения Леонтьева
Смерть
Неизвестно