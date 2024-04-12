Кокорина (Михайлищева) Ксения Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Михайлищева) Ксения Леонтьева

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Михайлищев Леонтий

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
19.01.1817

Муж: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев

Рождение ребёнка
03.01.1818

Дочь: Мелания Иосифова

Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1819

Сын: Кокорин Илья Иосифов

Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.11.1820

Сын: Кокорин Козма Иосифов

Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1822

Дочь: Матрона Осипова

Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1822

Дочь: Дария Иосифова

Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.03.1824

Дочь: Евдокия Иосифова

Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.10.1827

Дочь: Пелагия Иосифова

Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.11.1828

Дочь: Стефанида Иосифова

Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.11.1828

Дочь: Матрона Иосифова

Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1830

Сын: Кокорин Давид Иосифов

Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1832

Дочь: Дарья Иосифова

Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.01.1834

Сын: Кокорин Тимофей Иосифов

Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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