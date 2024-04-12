Кокорина (Михайлищева) Ксения Леонтьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1797
Отец: Михайлищев Леонтий
Бракосочетание
19.01.1817
Рождение ребёнка
03.01.1818
Дочь: Мелания Иосифова
Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев
Рождение ребёнка
26.07.1819
Сын: Кокорин Илья Иосифов
Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев
Рождение ребёнка
02.11.1820
Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев
Рождение ребёнка
24.03.1822
Дочь: Матрона Осипова
Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев
Рождение ребёнка
24.03.1822
Дочь: Дария Иосифова
Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев
Рождение ребёнка
05.03.1824
Дочь: Евдокия Иосифова
Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев
Рождение ребёнка
01.10.1827
Дочь: Пелагия Иосифова
Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев
Рождение ребёнка
05.11.1828
Дочь: Стефанида Иосифова
Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев
Рождение ребёнка
05.11.1828
Дочь: Матрона Иосифова
Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев
Рождение ребёнка
20.06.1830
Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев
Рождение ребёнка
24.03.1832
Дочь: Дарья Иосифова
Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев
Рождение ребёнка
22.01.1834
Отец ребёнка: Кокорин Иосиф (Осип) Васильев
Смерть
Неизвестно