Рудакова (Кокорина) (Кокорина) Евдокия Адрианова
Место рождения
Дата рождения17.02.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1817
Отец: Кокорин Адриан Васильев
Бракосочетание
31.01.1840
Рождение ребёнка
15.09.1840
Дочь: София Матвиева
Отец ребёнка: Рудаков Стефан Матвиев
Рождение ребёнка
15.09.1840
Отец ребёнка: Рудаков Стефан Матвиев
Рождение ребёнка
12.03.1845
Дочь: Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Рудаков Стефан Матвиев
Рождение ребёнка
Около ?.08.1847
Отец ребёнка: Рудаков Стефан Матвиев
Рождение ребёнка
21.09.1848
Сын: Рудаков Димитрий Стефанов
Отец ребёнка: Рудаков Стефан Матвиев
Рождение ребёнка
05.04.1850
Дочь: Платонида Стефанова
Отец ребёнка: Рудаков Стефан Матвиев
Рождение ребёнка
28.07.1851
Дочь: Параскева Стефанова
Отец ребёнка: Рудаков Стефан Матвиев
Смерть
Неизвестно