Рудакова (Кокорина) (Кокорина) Евдокия Адрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (Кокорина) (Кокорина) Евдокия Адрианова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

17.02.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1817

Отец: Кокорин Адриан Васильев

Мать: Кокорина Варвара Гордиева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.01.1840

Муж: Рудаков Стефан Матвиев

Рождение ребёнка
15.09.1840

Дочь: София Матвиева

Отец ребёнка: Рудаков Стефан Матвиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.09.1840

Сын: Рудаков Никита Стефанов

Отец ребёнка: Рудаков Стефан Матвиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.03.1845

Дочь: Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Рудаков Стефан Матвиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.08.1847

Сын: Рудаков Антоний Стефанов

Отец ребёнка: Рудаков Стефан Матвиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.09.1848

Сын: Рудаков Димитрий Стефанов

Отец ребёнка: Рудаков Стефан Матвиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.04.1850

Дочь: Платонида Стефанова

Отец ребёнка: Рудаков Стефан Матвиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.07.1851

Дочь: Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Рудаков Стефан Матвиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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