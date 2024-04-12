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Рудаков Стефан Матвиев

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

14.12.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1820

Отец: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев

Мать: Рудакова (ильина) Наталья Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.01.1840

Жена: Рудакова (кокорина) Евдокия Адрианова

Рождение ребёнка
15.09.1840

Дочь: София Матвиева

Мать ребёнка: Рудакова (кокорина) Евдокия Адрианова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.09.1840

Сын: Рудаков Никита Стефанов

Мать ребёнка: Рудакова (кокорина) Евдокия Адрианова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.03.1845

Дочь: Евдокия Стефанова

Мать ребёнка: Рудакова (кокорина) Евдокия Адрианова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.08.1847

Сын: Рудаков Антоний Стефанов

Мать ребёнка: Рудакова (кокорина) Евдокия Адрианова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.09.1848

Сын: Рудаков Димитрий Стефанов

Мать ребёнка: Рудакова (кокорина) Евдокия Адрианова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.04.1850

Дочь: Платонида Стефанова

Мать ребёнка: Рудакова (кокорина) Евдокия Адрианова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.07.1851

Дочь: Параскева Стефанова

Мать ребёнка: Рудакова (кокорина) Евдокия Адрианова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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