Рудаков Стефан Матвиев
Место рождения
Дата рождения14.12.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1820
Бракосочетание
31.01.1840
Рождение ребёнка
15.09.1840
Дочь: София Матвиева
Мать ребёнка: Рудакова (кокорина) Евдокия Адрианова
Рождение ребёнка
15.09.1840
Мать ребёнка: Рудакова (кокорина) Евдокия Адрианова
Рождение ребёнка
12.03.1845
Дочь: Евдокия Стефанова
Мать ребёнка: Рудакова (кокорина) Евдокия Адрианова
Рождение ребёнка
Около ?.08.1847
Мать ребёнка: Рудакова (кокорина) Евдокия Адрианова
Рождение ребёнка
21.09.1848
Сын: Рудаков Димитрий Стефанов
Мать ребёнка: Рудакова (кокорина) Евдокия Адрианова
Рождение ребёнка
05.04.1850
Дочь: Платонида Стефанова
Мать ребёнка: Рудакова (кокорина) Евдокия Адрианова
Рождение ребёнка
28.07.1851
Дочь: Параскева Стефанова
Мать ребёнка: Рудакова (кокорина) Евдокия Адрианова
Смерть
Неизвестно