Рудакова (Ильина) (Ильина) Наталья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудакова (Ильина) (Ильина) Наталья Федорова

Рудакова (Ильина) (Ильина) Наталья Федорова

avatar

Место рождения

Игнатьева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Ильин Федор

Мать: не указана

Игнатьева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1816

Муж: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев

Рождение ребёнка
09.12.1816

Сын: Рудаков Павел Матвиев

Отец ребёнка: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.12.1817

Сын: Рудаков Феодор Матвиев

Отец ребёнка: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.11.1818

Дочь: Воинкова Матрона Матвиева

Отец ребёнка: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1820

Сын: Рудаков Стефан Матвиев

Отец ребёнка: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.04.1822

Сын: Рудаков Василий Матвиев

Отец ребёнка: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.04.1824

Дочь: Мария Матвиева

Отец ребёнка: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.1826

Дочь: Елена Матвиева

Отец ребёнка: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.10.1827

Дочь: Рагозина Параскева Матфиева

Отец ребёнка: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.10.1828

Сын: Рудаков Назарий Матвиев

Отец ребёнка: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close