Рудакова (Ильина) (Ильина) Наталья Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Ильин Федор
Бракосочетание
30.01.1816
Рождение ребёнка
09.12.1816
Отец ребёнка: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев
Рождение ребёнка
26.12.1817
Отец ребёнка: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев
Рождение ребёнка
05.11.1818
Дочь: Воинкова Матрона Матвиева
Отец ребёнка: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев
Рождение ребёнка
14.12.1820
Отец ребёнка: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев
Рождение ребёнка
09.04.1822
Отец ребёнка: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев
Рождение ребёнка
03.04.1824
Дочь: Мария Матвиева
Отец ребёнка: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев
Рождение ребёнка
21.05.1826
Дочь: Елена Матвиева
Отец ребёнка: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев
Рождение ребёнка
17.10.1827
Дочь: Рагозина Параскева Матфиева
Отец ребёнка: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев
Рождение ребёнка
13.10.1828
Отец ребёнка: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев
Смерть
Неизвестно