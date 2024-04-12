Рудаков Назарий Матвиев
Место рождения
Дата рождения13.10.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1828
Бракосочетание
19.01.1849
Рождение ребёнка
05.11.1849
Мать ребёнка: Рудакова (милькова) Улитта Гаврилова
Рождение ребёнка
06.05.1851
Мать ребёнка: Рудакова (милькова) Улитта Гаврилова
Рождение ребёнка
25.06.1852
Мать ребёнка: Рудакова (милькова) Улитта Гаврилова
Смерть
Неизвестно