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Рудаков Назарий Матвиев

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

13.10.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1828

Отец: Рудаков Матвий (Матфий) Васильев

Мать: Рудакова (ильина) Наталья Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
19.01.1849

Жена: Рудакова (милькова) Улитта Гаврилова

Рождение ребёнка
05.11.1849

Сын: Рудаков Михаил Назариев

Мать ребёнка: Рудакова (милькова) Улитта Гаврилова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.05.1851

Сын: Рудаков Николай Назариев

Мать ребёнка: Рудакова (милькова) Улитта Гаврилова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1852

Сын: Рудаков Петр Назариев

Мать ребёнка: Рудакова (милькова) Улитта Гаврилова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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