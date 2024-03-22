Рудакова (Милькова) (Милькова) Улитта Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Мильков Гаврил
Бракосочетание
19.01.1849
Рождение ребёнка
05.11.1849
Отец ребёнка: Рудаков Назарий Матвиев
Рождение ребёнка
06.05.1851
Отец ребёнка: Рудаков Назарий Матвиев
Рождение ребёнка
25.06.1852
Отец ребёнка: Рудаков Назарий Матвиев
Смерть
Неизвестно