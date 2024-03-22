Рудакова (Милькова) (Милькова) Улитта Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (Милькова) (Милькова) Улитта Гаврилова

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Место рождения

Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Мильков Гаврил

Мать: не указана

Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
19.01.1849

Муж: Рудаков Назарий Матвиев

Рождение ребёнка
05.11.1849

Сын: Рудаков Михаил Назариев

Отец ребёнка: Рудаков Назарий Матвиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.05.1851

Сын: Рудаков Николай Назариев

Отец ребёнка: Рудаков Назарий Матвиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1852

Сын: Рудаков Петр Назариев

Отец ребёнка: Рудаков Назарий Матвиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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