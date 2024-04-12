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Кокорина (Ударцова) Варвара Гордиева

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Ударцов Гордий Афанасьев

Мать: Ударцова Настасья Егорова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.01.1816

Муж: Кокорин Адриан Васильев

Рождение ребёнка
17.02.1817

Дочь: Рудакова (кокорина) Евдокия Адрианова

Отец ребёнка: Кокорин Адриан Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.05.1818

Сын: Кокорин Николай Адрианов

Отец ребёнка: Кокорин Адриан Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.06.1819

Дочь: Акилина Адрианова

Отец ребёнка: Кокорин Адриан Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Кокорин Стефан Адрианов

Отец ребёнка: Кокорин Адриан Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.09.1820

Сын: Кокорин Константин Адрианов

Отец ребёнка: Кокорин Адриан Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.03.1824

Дочь: Евдокия Андрианова

Отец ребёнка: Кокорин Адриан Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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