Кокорина (Ударцова) Варвара Гордиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Бракосочетание
26.01.1816
Рождение ребёнка
17.02.1817
Дочь: Рудакова (кокорина) Евдокия Адрианова
Отец ребёнка: Кокорин Адриан Васильев
Рождение ребёнка
07.05.1818
Отец ребёнка: Кокорин Адриан Васильев
Рождение ребёнка
15.06.1819
Дочь: Акилина Адрианова
Отец ребёнка: Кокорин Адриан Васильев
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Кокорин Адриан Васильев
Рождение ребёнка
20.09.1820
Сын: Кокорин Константин Адрианов
Отец ребёнка: Кокорин Адриан Васильев
Рождение ребёнка
06.03.1824
Дочь: Евдокия Андрианова
Отец ребёнка: Кокорин Адриан Васильев
Смерть
Неизвестно