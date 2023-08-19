Ударцов Гордий Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти18.12.1832
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Ударцов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Марина Гордеева
Мать ребёнка: Ударцова Настасья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Ударцова Настасья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Кокорина Варвара Гордиева
Мать ребёнка: Ударцова Настасья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Ударцова Настасья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.12.1832
Причина смерти: от горячки