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Ударцов Гордий Афанасьев

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

18.12.1832

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Ударцов Афанасий

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Марина Гордеева

Мать ребёнка: Ударцова Настасья Егорова

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Ударцов Михайло Гордиев

Мать ребёнка: Ударцова Настасья Егорова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Кокорина Варвара Гордиева

Мать ребёнка: Ударцова Настасья Егорова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Ударцов Ларион Гордиев

Мать ребёнка: Ударцова Настасья Егорова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ударцова Настасья Егорова

Смерть
18.12.1832
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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