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Ударцов Михайло Гордиев

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Ударцов Гордий Афанасьев

Мать: Ударцова Настасья Егорова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
17.02.1815

Жена: Ударцова (кошелева) Евдокия Климентова

Рождение ребёнка
08.12.1816

Сын: Ударцов Даниил Михайлов

Мать ребёнка: Ударцова (кошелева) Евдокия Климентова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1819

Дочь: Матрона Михайлова

Мать ребёнка: Ударцова (кошелева) Евдокия Климентова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Ударцов Павел Михайлов

Мать ребёнка: Ударцова (кошелева) Евдокия Климентова

Рождение ребёнка
23.11.1822

Сын: Ударцов Александр Михайлов

Мать ребёнка: Ударцова (кошелева) Евдокия Климентова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Ульяния Михайлова

Мать ребёнка: Ударцова (кошелева) Евдокия Климентова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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