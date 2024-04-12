Ударцов Михайло Гордиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Бракосочетание
17.02.1815
Рождение ребёнка
08.12.1816
Мать ребёнка: Ударцова (кошелева) Евдокия Климентова
Рождение ребёнка
24.03.1819
Дочь: Матрона Михайлова
Мать ребёнка: Ударцова (кошелева) Евдокия Климентова
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Ударцова (кошелева) Евдокия Климентова
Рождение ребёнка
23.11.1822
Сын: Ударцов Александр Михайлов
Мать ребёнка: Ударцова (кошелева) Евдокия Климентова
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Ульяния Михайлова
Мать ребёнка: Ударцова (кошелева) Евдокия Климентова
Смерть
Неизвестно