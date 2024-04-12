Ударцова (Кошелева) (Кошелева) Евдокия Климентова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцова (Кошелева) (Кошелева) Евдокия Климентова

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Место рождения

Захарова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

17.04.1852

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Кошелев Климент

Мать: не указана

Захарова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
17.02.1815

Муж: Ударцов Михайло Гордиев

Рождение ребёнка
08.12.1816

Сын: Ударцов Даниил Михайлов

Отец ребёнка: Ударцов Михайло Гордиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1819

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Ударцов Михайло Гордиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Ударцов Павел Михайлов

Отец ребёнка: Ударцов Михайло Гордиев

Рождение ребёнка
23.11.1822

Сын: Ударцов Александр Михайлов

Отец ребёнка: Ударцов Михайло Гордиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Ульяния Михайлова

Отец ребёнка: Ударцов Михайло Гордиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
17.04.1852
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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