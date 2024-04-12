Ударцова (Кошелева) (Кошелева) Евдокия Климентова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти17.04.1852
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Кошелев Климент
Бракосочетание
17.02.1815
Рождение ребёнка
08.12.1816
Отец ребёнка: Ударцов Михайло Гордиев
Рождение ребёнка
24.03.1819
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Ударцов Михайло Гордиев
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Ударцов Михайло Гордиев
Рождение ребёнка
23.11.1822
Сын: Ударцов Александр Михайлов
Отец ребёнка: Ударцов Михайло Гордиев
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Ульяния Михайлова
Отец ребёнка: Ударцов Михайло Гордиев
Смерть
17.04.1852
Причина смерти: от чахотки