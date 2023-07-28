Волкова (Кокорина) Евдокия Николаева
Место рождения
Дата рождения04.08.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1807
Бракосочетание
30.01.1831
Рождение ребёнка
24.07.1833
Дочь: Анна Никитина
Отец ребёнка: Волков Никита Григорьев
Рождение ребёнка
09.10.1834
Дочь: Таисия Никитина
Отец ребёнка: Волков Никита Григорьев
Рождение ребёнка
28.01.1836
Дочь: Мария Никитина
Отец ребёнка: Волков Никита Григорьев
Рождение ребёнка
12.09.1839
Сын: Волков Иван Никитин
Отец ребёнка: Волков Никита Григорьев
Рождение ребёнка
13.10.1840
Дочь: Зинаида Никитина
Отец ребёнка: Волков Никита Григорьев
Рождение ребёнка
25.04.1849
Дочь: Александра Никитина
Отец ребёнка: Волков Никита Григорьев
Смерть
Неизвестно