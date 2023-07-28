Волкова (Кокорина) Евдокия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Кокорина) Евдокия Николаева

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

04.08.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1807

Отец: Кокорин Николай Васильев

Мать: Кокорина Наталья Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1831

Муж: Волков Никита Григорьев

Рождение ребёнка
24.07.1833

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Волков Никита Григорьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.10.1834

Дочь: Таисия Никитина

Отец ребёнка: Волков Никита Григорьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1836

Дочь: Мария Никитина

Отец ребёнка: Волков Никита Григорьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1839

Сын: Волков Иван Никитин

Отец ребёнка: Волков Никита Григорьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.10.1840

Дочь: Зинаида Никитина

Отец ребёнка: Волков Никита Григорьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.04.1849

Дочь: Александра Никитина

Отец ребёнка: Волков Никита Григорьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно