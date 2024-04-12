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Волков Никита Григорьев

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

12.09.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1812

Отец: Волков Григорий Лукин

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1831

Жена: Волкова Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
24.07.1833

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Николаева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.10.1834

Дочь: Таисия Никитина

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Николаева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1836

Дочь: Мария Никитина

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Николаева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1839

Сын: Волков Иван Никитин

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Николаева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.10.1840

Дочь: Зинаида Никитина

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Николаева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.04.1849

Дочь: Александра Никитина

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Николаева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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