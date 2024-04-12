Волков Григорий Лукин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти27.10.1832
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Волков Лука
Рождение ребёнка
06.01.1801
Рождение ребёнка
01.08.1802
Рождение ребёнка
07.08.1803
Дочь: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
19.11.1804
Сын: Волков Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
07.09.1807
Сын: Волков Иоаким (Яким) Григорьев
Рождение ребёнка
26.11.1808
Дочь: Рагозина Екатерина Григорьева
Рождение ребёнка
14.12.1809
Рождение ребёнка
25.06.1811
Дочь: Агрипина Григорьева
Рождение ребёнка
12.09.1812
Смерть
27.10.1832
Причина смерти: от горячки