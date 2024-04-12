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Волков Григорий Лукин

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

27.10.1832

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Волков Лука

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.01.1801

Сын: Волков Георгий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.1802

Сын: Волков Матфий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.08.1803

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.11.1804

Сын: Волков Григорий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.09.1807

Сын: Волков Иоаким (Яким) Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.11.1808

Дочь: Рагозина Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1809

Сын: Волков Павел Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1811

Дочь: Агрипина Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1812

Сын: Волков Никита Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
27.10.1832
Причина смерти: от горячки
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