Кокорина (Карпунина) Наталья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорина (Карпунина) Наталья Михайлова

Кокорина (Карпунина) Наталья Михайлова

avatar

Место рождения

Елань, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Карпунин Михаил

Мать: не указана

Елань, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
25.01.1805

Муж: Кокорин Николай Васильев

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Кокорин Антон Николаев

Отец ребёнка: Кокорин Николай Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1807

Дочь: Волкова Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Кокорин Николай Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1809

Дочь: Шушарина Фекла Николаева

Отец ребёнка: Кокорин Николай Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.05.1811

Дочь: Гликерия Васильева

Отец ребёнка: Кокорин Николай Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.07.1812

Сын: Кокорин Василий Николаев

Отец ребёнка: Кокорин Николай Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.12.1813

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Кокорин Николай Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1820

Дочь: Марина (Матрона) Николаева

Отец ребёнка: Кокорин Николай Васильев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close