Кокорина (Карпунина) Наталья Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Карпунин Михаил
Бракосочетание
25.01.1805
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Кокорин Николай Васильев
Рождение ребёнка
04.08.1807
Дочь: Волкова Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Кокорин Николай Васильев
Рождение ребёнка
24.09.1809
Дочь: Шушарина Фекла Николаева
Отец ребёнка: Кокорин Николай Васильев
Рождение ребёнка
14.05.1811
Дочь: Гликерия Васильева
Отец ребёнка: Кокорин Николай Васильев
Рождение ребёнка
14.07.1812
Отец ребёнка: Кокорин Николай Васильев
Рождение ребёнка
05.12.1813
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Кокорин Николай Васильев
Рождение ребёнка
18.07.1820
Дочь: Марина (Матрона) Николаева
Отец ребёнка: Кокорин Николай Васильев
Смерть
Неизвестно