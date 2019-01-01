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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2432Верхницинское (Яланское), сел.при р. Нице.4211182539582Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
607. Верх Ницинское (Яланское), село бывшее государственное, при реке Нине, дворов 163, жителей 1187, волостное правление (уездный город в 42 верстах), церковь православн Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Верх-Ницинское1501154299715180020523852[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
с. Верх-Ницинское (Елань) на р. Нице, прав. церк., зем. шк., зем. и попечит. о народной трезв., библиотеки, кв. зем. нач. и ст. прист., вол. пр., зем. станция, больница, Показать все Верх-Ницинское общество250687716Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские42—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
88980Еланьсело57°38'с.ш.63°42'в.д.O-41-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65608425216с Еланьсело